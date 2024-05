Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani giovedì 30 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 30 Maggio ad Aosta indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina inizierà con cielo coperto e piogge leggere, con temperature intorno ai +16°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Nel corso della mattinata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con una probabilità di pioggia che si manterrà intorno al 78-99% e venti provenienti da Ovest con intensità tra i 7,4km/h e i 10,4km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con piogge leggere, ma la probabilità di precipitazioni diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 43-59%. Le temperature saliranno fino a +23°C, ma la sensazione termica sarà leggermente inferiore, intorno ai +22°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest – Nord Ovest con intensità tra i 9,8km/h e i 10,5km/h.

La sera porterà ancora piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nuovamente fino al 73%. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a +12°C, con una sensazione termica di +11,8°C. I venti aumenteranno leggermente di intensità, raggiungendo i 13,4km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 30 Maggio ad Aosta indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e piogge leggere, con temperature che oscilleranno tra i +12°C e i +23°C. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 30 Maggio a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.2° perc. +13.9° 0.13 mm 7.5 ONO max 8.4 Maestrale 87 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +14.1° perc. +14° 0.36 mm 8.3 ONO max 12.7 Maestrale 91 % 1011 hPa 7 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° prob. 32 % 7.4 O max 10.3 Ponente 79 % 1010 hPa 10 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° prob. 72 % 10.2 ONO max 12.1 Maestrale 79 % 1010 hPa 13 cielo coperto +22.3° perc. +21.8° prob. 76 % 7.1 ONO max 12.2 Maestrale 48 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +22.6° perc. +22.1° 0.13 mm 10.5 ONO max 14.9 Maestrale 43 % 1004 hPa 19 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.36 mm 7.3 ONO max 9.6 Maestrale 80 % 1006 hPa 22 pioggia moderata +12.5° perc. +12.3° 1.25 mm 12.6 ONO max 18.1 Maestrale 96 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 21:13

