Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani sabato 25 maggio

Sabato 25 Maggio, le previsioni meteo per Aosta indicano condizioni instabili con precipitazioni prevalentemente sotto forma di piogge leggere. La copertura nuvolosa sarà molto elevata durante gran parte della giornata.

Durante la notte, ci aspettiamo piogge moderate con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a velocità moderata, con raffiche fino a 5,3 km/h.

Al risveglio, il mattino sarà caratterizzato da cielo coperto e piogge leggere con una probabilità intorno al 90%. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai +15°C. Il vento sarà ancora proveniente da Sud – Sud Ovest, con intensità variabile tra 4 e 5,5 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. Le temperature massime saranno intorno ai +18°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento ruoterà verso Est, mantenendo una velocità costante intorno ai 5,5 km/h.

In serata, le precipitazioni tenderanno a diminuire e la copertura nuvolosa si diraderà, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +12°C, con una percezione di fresco. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 4,5 km/h.

In conclusione, Sabato 25 Maggio a Aosta sarà caratterizzato da un clima instabile con piogge leggere e copertura nuvolosa prevalente. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con venti di intensità moderata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 25 Maggio a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.3° perc. +11° 1.26 mm 3.1 SSO max 3.5 Libeccio 97 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +10.9° perc. +10.6° 0.28 mm 2 OSO max 3.2 Libeccio 98 % 1019 hPa 7 cielo coperto +13.2° perc. +12.8° prob. 28 % 1.5 SO max 3.7 Libeccio 87 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +16.3° perc. +15.8° 0.19 mm 5.5 SO max 5.1 Libeccio 69 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +18.4° perc. +17.9° 0.36 mm 4.6 E max 5.5 Levante 63 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +18.6° perc. +18.2° 0.26 mm 1.9 NNE max 4.3 Grecale 64 % 1016 hPa 19 nubi sparse +14.4° perc. +13.9° prob. 4 % 2.3 NO max 4.3 Maestrale 79 % 1017 hPa 22 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 4.1 O max 4.4 Ponente 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 21:09

