Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Aosta indicano un inizio settimana piovoso, con piogge moderate il Lunedì e piogge leggere il Martedì. Successivamente, si prevedono condizioni più stabili con nubi sparse e cielo sereno. Le temperature si manterranno fresche, con valori intorno ai +10°C durante le precipitazioni e in aumento verso la fine della settimana. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni meteorologiche.

Lunedì 6 Maggio

Notte: Durante la notte a Aosta ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà da Est a una velocità di circa 3,9km/h, con raffiche fino a 7,1km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.12mm con un’umidità al 97% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina continuerà la pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà da Est – Sud Est con velocità fino a 11,6km/h. Le precipitazioni aumenteranno a 0.45mm con un’umidità al 98%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a circa +10,5°C, con una percezione termica di +10,2°C. Il vento sarà leggero da Est con raffiche fino a 4,6km/h. Le precipitazioni saranno più intense, raggiungendo 2.96mm con un’umidità al 99%.

Sera: La sera la situazione rimarrà stabile con pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,8°C con una percezione termica di +10,4°C. Il vento sarà leggero da Ovest con velocità fino a 5,6km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.27mm con un’umidità al 97%.

Martedì 7 Maggio

Notte: Durante la notte a Aosta ci sarà pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +10,2°C, con una percezione termica di +9,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 9,1km/h, con raffiche fino a 9,6km/h. Le precipitazioni saranno di circa 1.23mm con un’umidità al 99% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina continuerà la pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9,7°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest con velocità fino a 9,6km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.61mm con un’umidità al 99%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a circa +9,7°C, con una percezione termica di +9°C. Il vento sarà da Ovest con raffiche fino a 8,2km/h. Le precipitazioni saranno più intense, raggiungendo 1.32mm con un’umidità al 99%.

Sera: La sera la situazione cambierà con cielo coperto e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,7°C con una percezione termica di +9°C. Il vento sarà leggero da Ovest con velocità fino a 10,1km/h. La probabilità di pioggia diminuirà al 89%.

Mercoledì 8 Maggio

Notte: Durante la notte a Aosta ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa al 60%. Le temperature si manterranno intorno ai +7,2°C, con una percezione termica di +6,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di circa 7,5km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, con un’umidità al 85% e una pressione atmosferica di 1020hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +7,3°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà da Ovest – Nord Ovest con velocità fino a 7,4km/h. La probabilità di pioggia diminuirà al 11%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è previsto cielo coperto con copertura nuvolosa al 70%. Le temperature saliranno a circa +11°C, con una percezione termica di +10,2°C. Il vento sarà da Ovest con raffiche fino a 9,8km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, con un’umidità al 78%.

Sera: La sera la situazione migliorerà con poche nuvole e copertura nuvolosa al 22%. Le temperature si alzeranno a circa +13°C con una percezione termica di +12,2°C. Il vento sarà leggero da Ovest – Nord Ovest con velocità fino a 10,2km/h. La probabilità di pioggia diminuirà al 12%.

Giovedì 9 Maggio

Notte: Durante la notte a Aosta ci sarà cielo sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +8,6°C, con una percezione termica di +8,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di circa 5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 76% e una pressione atmosferica di 1024hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,5°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà da Ovest – Nord Ovest con velocità fino a 4,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 75%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è previsto cielo sereno con copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno a circa +8,3°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà da Ovest con raffiche fino a 6,9km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 74%.

Sera: La sera la situazione rimarrà stabile con cielo sereno e copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +8,2°C con una percezione termica simile. Il vento sarà leggero da Ovest – Nord Ovest con velocità fino a 3,9km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 73%.

In base ai dati meteo forniti, la settimana inizierà con piogge moderate a Aosta il Lunedì, per poi passare a piogge leggere il Martedì e a condizioni più stabili con nubi sparse e cielo sereno nei giorni successivi. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.