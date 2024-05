Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani lunedì 20 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 20 Maggio ad Ascoli Piceno mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96% e temperature che si aggireranno intorno ai +19,5°C. Nel pomeriggio, la situazione meteorologica peggiorerà con piogge leggere che interesseranno la zona, con una probabilità del 99% di precipitazioni e temperature che si manterranno intorno ai +24,6°C. La pioggia leggera continuerà anche nel tardo pomeriggio e in serata, con temperature in lieve calo intorno ai +18,1°C.

Le condizioni del vento saranno prevalentemente orientate da Est, con intensità variabili che si manterranno nella fascia della brezza leggera. L’umidità relativa dell’aria sarà abbastanza elevata durante l’intera giornata, con valori che si attesteranno intorno all’82% al mattino e che aumenteranno fino al 97% in serata. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011hPa al mattino, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata fino a 1007hPa in serata.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni ad Ascoli Piceno è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni del meteo e rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Lunedì 20 Maggio a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.8° perc. +17.9° prob. 28 % 4 SO max 3.9 Libeccio 88 % 1011 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 30 % 3.3 SO max 3.2 Libeccio 90 % 1011 hPa 6 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° prob. 27 % 1.7 SE max 2.3 Scirocco 82 % 1011 hPa 9 cielo coperto +23° perc. +23.3° prob. 3 % 7.9 E max 5.7 Levante 71 % 1010 hPa 12 cielo coperto +24.3° perc. +24.6° prob. 39 % 11.1 E max 8.1 Levante 69 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +21.7° perc. +22.2° 0.27 mm 6.3 E max 5.7 Levante 85 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +19.4° perc. +19.9° 0.33 mm 2.7 E max 3 Levante 96 % 1008 hPa 21 cielo coperto +18.1° perc. +18.5° prob. 56 % 0.9 SE max 1.7 Scirocco 97 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 05:35 e tramonta alle ore 20:29

