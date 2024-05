Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani domenica 26 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 26 Maggio a Belluno prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera si potranno osservare nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +11°C e i +22,9°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una percentuale di nuvole intorno al 25%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,2°C con una leggera brezza proveniente da nord.

Al risveglio, la mattina si presenterà con una copertura nuvolosa intorno al 60%, ma senza precipitazioni. Le temperature saranno di circa +15,9°C. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che scenderà al 9% e temperature in aumento fino a +22,8°C.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo per circa il 25-30%, con temperature che si manterranno intorno ai +22°C. La probabilità di precipitazioni sarà intorno al 15%.

In serata, la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 20-25%, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +14,2°C. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, intorno al 2-5%.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno per Domenica 26 Maggio indicano una giornata con condizioni variabili, con alternanza di schiarite e nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, senza precipitazioni significative in vista. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Belluno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.5° perc. +11° Assenti 10.7 N max 11.3 Tramontana 87 % 1018 hPa 4 nubi sparse +11° perc. +10.4° Assenti 11.3 N max 12.1 Tramontana 86 % 1019 hPa 7 poche nuvole +18.6° perc. +18.1° Assenti 4.7 NNE max 6.3 Grecale 60 % 1018 hPa 10 cielo sereno +22.3° perc. +21.7° Assenti 8.2 S max 5.6 Ostro 43 % 1018 hPa 13 poche nuvole +22.8° perc. +22.4° prob. 9 % 10.2 S max 7.1 Ostro 46 % 1018 hPa 16 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° prob. 20 % 7.7 S max 6.6 Ostro 56 % 1018 hPa 19 poche nuvole +15.6° perc. +15.4° prob. 13 % 4.1 N max 3.8 Tramontana 83 % 1019 hPa 22 poche nuvole +14.3° perc. +14° prob. 5 % 8.7 N max 7.5 Tramontana 84 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 05:25 e tramonta alle ore 20:52

