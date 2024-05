Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani venerdì 31 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 31 Maggio a Belluno prevedono condizioni atmosferiche instabili con precipitazioni diffuse durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con piogge che andranno via via intensificandosi nel corso della giornata.

Durante la notte, a partire dalle prime ore del mattino, si registreranno piogge leggere che diventeranno via via più intense, con raffiche di vento provenienti prevalentemente da Nord – Nord Est. Le temperature si manterranno intorno ai +12,5°C con un’umidità che raggiungerà il 100%.

Nella mattina, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con piogge moderate e temperature che oscilleranno tra i +12,6°C e i +13,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 7,2km/h e i 12,8km/h.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno leggermente, ma continueranno a interessare il territorio di Belluno. Le temperature massime saranno di circa +17,1°C con un’umidità che si manterrà intorno all’80-90%. Il vento proveniente da Est – Nord Est soffierà con intensità tra i 6,1km/h e i 10,6km/h.

In serata, le precipitazioni tenderanno a diminuire, ma permarranno diffuse sulla zona. Le temperature si attesteranno intorno ai +12°C con un’umidità che si manterrà elevata intorno al 90-95%. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà con intensità tra i 6,4km/h e i 11,1km/h.

In conclusione, per Venerdì 31 Maggio a Belluno ci aspettiamo una giornata caratterizzata da piogge diffuse e temperature fresche. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo in continuo cambiamento e munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare la giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Belluno per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 31 Maggio a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.8° perc. +12.5° prob. 13 % 7.2 NNE max 8.1 Grecale 90 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +12.6° perc. +12.4° 0.58 mm 8.4 N max 11.2 Tramontana 94 % 1004 hPa 6 pioggia moderata +13.1° perc. +13° 2.22 mm 8.9 NE max 16.9 Grecale 96 % 1004 hPa 9 pioggia moderata +12.7° perc. +12.5° 1.63 mm 6.4 NE max 11.3 Grecale 96 % 1006 hPa 12 pioggia leggera +17.1° perc. +16.9° 0.96 mm 7.2 ENE max 10.6 Grecale 79 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +15° perc. +14.8° 1.03 mm 6.1 NE max 8.4 Grecale 87 % 1006 hPa 18 forte pioggia +13.5° perc. +13.3° 4.24 mm 2.4 ENE max 5.4 Grecale 93 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +12.2° perc. +12° 0.97 mm 6.4 N max 8.6 Tramontana 94 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:48 e tramonta alle ore 03:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.