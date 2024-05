Previsioni Meteo Benevento: il bollettino per domani giovedì 30 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Benevento per Giovedì 30 Maggio mostrano un’alternanza di condizioni meteorologiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%, mentre nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con una percentuale intorno al 62%. La temperatura massima raggiungerà i 25,7°C intorno alle ore 12:00, con una temperatura percepita di 25,4°C.

Durante la mattina, la velocità del vento aumenterà gradualmente, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,3km/h. Nel pomeriggio, la brezza vivace soffierà con intensità fino a 23,9km/h. La direzione del vento sarà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest.

Le precipitazioni sono previste come assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 42-47%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1010-1012hPa.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, con una percentuale intorno al 33-39%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, con valori intorno ai 15-17°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Benevento indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto al mattino, seguito da un miglioramento delle condizioni nel pomeriggio con nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno sui 25,7°C, mentre le minime scenderanno fino a 15°C. La brezza vivace accompagnerà la giornata, senza precipitazioni in vista.

Considerando le previsioni dei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Benevento.

Tutti i dati meteo di Giovedì 30 Maggio a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° prob. 13 % 0.5 NO max 2 Maestrale 90 % 1012 hPa 3 nubi sparse +14.6° perc. +14.6° Assenti 1.2 SSO max 1.8 Libeccio 92 % 1011 hPa 6 nubi sparse +18.3° perc. +18.3° Assenti 3.5 SO max 4.4 Libeccio 82 % 1012 hPa 9 nubi sparse +23.4° perc. +23.1° Assenti 10.8 OSO max 13.2 Libeccio 52 % 1011 hPa 12 nubi sparse +25.7° perc. +25.4° prob. 2 % 17.6 OSO max 21.3 Libeccio 42 % 1010 hPa 15 cielo coperto +24° perc. +23.6° prob. 2 % 18.1 OSO max 23.1 Libeccio 45 % 1010 hPa 18 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 11.1 SO max 19.5 Libeccio 68 % 1010 hPa 21 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° Assenti 10.3 SO max 16.1 Libeccio 85 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:30 e tramonta alle ore 20:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.