Previsioni Meteo Carrara: il bollettino per il weekend

Le previsioni meteo per Carrara evidenziano un Venerdì all’insegna della pioggia leggera, con temperature stabili intorno ai +11°C e venti moderati provenienti da diverse direzioni. Sabato, il cielo resterà coperto con temperature in lieve aumento e assenza di precipitazioni, mentre Domenica si prevede un miglioramento con cieli coperti ma senza piogge. I venti saranno leggeri e l’umidità costante. Preparatevi per un Sabato piovoso, ma potrete godere di una Domenica più asciutta.

Venerdì 3 Maggio

Nella notte a Carrara ci sarà una copertura nuvolosa del 91% con pioggia leggera e una temperatura di +11,4°C, percepita come +10,9°C. Il vento soffierà da Sud Est a 10,1km/h con raffiche fino a 14,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.2mm con un’umidità dell’89% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina le nubi saranno sparse con una copertura del 72%. Le temperature si manterranno intorno ai +11°C. Il vento proveniente da Est soffierà a 11,6km/h con raffiche fino a 14,8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 35% con un’umidità all’90% e una pressione di 1010hPa.

Nel pomeriggio le nubi saranno ancora sparse con una copertura del 66%. Le temperature saliranno leggermente fino a +14,6°C. Il vento da Ovest soffierà a 10,4km/h con raffiche fino a 12,7km/h. La probabilità di pioggia aumenterà al 34% con un’umidità del 70% e una pressione di 1013hPa.

In sera il cielo sarà ancora coperto al 99% con temperature intorno ai +12°C. Il vento da Sud soffierà a 2,8km/h con raffiche fino a 4,4km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità all’84% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sabato 4 Maggio

Durante la notte il cielo sarà coperto al 99% con temperature intorno ai +12°C. Il vento da Sud – Sud Est soffierà a 7,6km/h con raffiche fino a 11,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità all’87% e una pressione di 1015hPa.

Nella mattina il cielo rimarrà coperto al 95% con temperature che saliranno fino a +15,6°C. Il vento da Sud Est soffierà a 10km/h con raffiche fino a 11,8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 4% con un’umidità del 73% e una pressione di 1017hPa.

Durante il pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +15,9°C. Il vento da Sud soffierà a 15,1km/h con raffiche fino a 17,1km/h. Le precipitazioni saranno di 0.11mm con un’umidità del 77% e una pressione di 1017hPa.

In sera il cielo sarà ancora coperto al 99% con temperature intorno ai +14°C. Il vento da Sud soffierà a 4,7km/h con raffiche fino a 6,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità all’79% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Domenica 5 Maggio

Nella notte a Carrara ci saranno nubi sparse con una copertura del 82%. Le temperature si manterranno intorno ai +12°C. Il vento da Nord Est soffierà a 1,9km/h con raffiche fino a 2,5km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità all’89% e una pressione di 1018hPa.

Durante la mattina il cielo sarà coperto al 99% con temperature che saliranno fino a +15°C. Il vento da Sud soffierà a 6,1km/h con raffiche fino a 7,9km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 74% e una pressione di 1017hPa.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +16,3°C. Il vento da Sud – Sud Ovest soffierà a 7,2km/h con raffiche fino a 9km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 70% e una pressione di 1017hPa.

In sera il cielo sarà ancora coperto al 100% con temperature intorno ai +16,7°C. Il vento da Sud – Sud Ovest soffierà a 7,6km/h con raffiche fino a 9,1km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 68% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

In conclusione, il weekend a Carrara si presenterà con temperature piuttosto stabili e cieli prevalentemente coperti. Le precipitazioni saranno presenti solo nella giornata di Sabato, mentre Domenica si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche. I venti saranno generalmente leggeri, e l’umidità si manterrà costante. Siate pronti a fronteggiare una giornata piovosa Sabato, ma potrete godere di una Domenica più asciutta e con qualche schiarita.

