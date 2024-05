Previsioni Meteo Cremona: il bollettino per domani mercoledì 22 maggio

MeteoWeb

Mercoledì 22 Maggio a Cremona si prevedono condizioni meteo instabili con precipitazioni diffuse durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno fresche, con valori che oscilleranno tra i +12,3°C e i +19,7°C.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, sono attese piogge leggere che diventeranno via via più intense, con un picco di pioggia moderata intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà abbastanza elevata, con un’umidità che si manterrà intorno all’86-93%. La pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1011hPa.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con piogge leggere che accompagneranno il pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà ancora alta, con un’umidità che si attesterà intorno al 73-78%. La pressione atmosferica rimarrà costante sui 1011hPa.

In serata, il cielo si manterrà coperto con piogge leggere che potrebbero persistere fino a tarda serata. L’umidità sarà ancora elevata, intorno all’88-92%, mentre la pressione atmosferica tenderà a salire leggermente, raggiungendo i 1015hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Cremona, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da Giovedì, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.1° perc. +12.9° prob. 11 % 3 SO max 4 Libeccio 90 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +12.3° perc. +12° 0.3 mm 2.1 NNO max 2.9 Maestrale 93 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +14.6° perc. +14.5° 0.11 mm 0.6 NNO max 2.6 Maestrale 91 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +17.7° perc. +17.7° 0.91 mm 3.8 O max 3.9 Ponente 82 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +19.3° perc. +19.2° 0.94 mm 4.9 E max 4.7 Levante 74 % 1011 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° prob. 72 % 9.1 SE max 9 Scirocco 73 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.2 mm 7.9 E max 9.8 Levante 86 % 1012 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° prob. 2 % 9.3 ESE max 11.6 Scirocco 91 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 20:53

