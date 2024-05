Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani giovedì 23 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Gorizia per Giovedì 23 Maggio indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, si prevede la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione leggermente inferiore.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 25-30%. Le temperature massime saranno di circa +19°C, mentre la copertura nuvolosa tenderà a diradarsi verso sera.

In serata, la situazione meteorologica a Gorizia vedrà ancora la presenza di piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 10-15%. Le temperature notturne si manterranno intorno ai +14°C, con una leggera diminuzione dell’umidità relativa.

In generale, la giornata di Giovedì 23 Maggio a Gorizia sarà caratterizzata da un clima instabile, con alternanza di schiarite e piogge leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di munirsi di un ombrello in caso di pioggia. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 23 Maggio a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.3° perc. +13° prob. 16 % 7.3 ENE max 6.9 Grecale 91 % 1015 hPa 3 poche nuvole +12.8° perc. +12.5° Assenti 7.2 ENE max 6.7 Grecale 90 % 1016 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° Assenti 2.7 ENE max 3.5 Grecale 82 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +19.4° perc. +19.3° 0.36 mm 4.8 SO max 5.4 Libeccio 73 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +20.8° perc. +20.7° 0.5 mm 8.9 SO max 10.3 Libeccio 67 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.61 mm 6.9 S max 11.2 Ostro 80 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.39 mm 4.9 SSE max 7.7 Scirocco 91 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +14.2° perc. +14.1° 0.41 mm 6.7 E max 6.9 Levante 94 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:22 e tramonta alle ore 20:42

