Previsioni Meteo Livorno: il bollettino per domani sabato 1 giugno

Sabato 1 Giugno a Livorno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo generalmente stabili e piacevoli. Le prime ore del mattino saranno all’insegna di un cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non supera il 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +15-16°C, con una percezione leggermente inferiore a causa di una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est, che potrà raggiungere i 6-7 km/h.

Man mano che la mattina avanza, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà gradualmente, toccando i +20°C intorno alle ore 09:00. Il vento si manterrà costante, con una leggera intensità che non supererà i 13 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa, che potrà raggiungere il 60%. Le temperature si manterranno comunque piacevoli, intorno ai +21°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento cambierà direzione, provenendo da Ovest – Sud Ovest con una velocità che potrà arrivare fino ai 15 km/h.

La situazione si confermerà simile anche nel tardo pomeriggio e in serata, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 70% e temperature che si attesteranno intorno ai +19°C. Il vento sarà sempre presente, ma con una intensità leggermente inferiore rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 1 Giugno a Livorno indicano una giornata all’insegna della stabilità, con un cielo che alternerà momenti di sereno a fasi di maggiore copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno gradevoli e il vento sarà presente, ma non raggiungerà intensità eccessive. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni della copertura nuvolosa nel corso della giornata, ma nel complesso si prospetta una giornata piacevole per godersi le bellezze di Livorno.

Tutti i dati meteo di Sabato 1 Giugno a Livorno

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 5.6 NNE max 6.9 Grecale 65 % 1010 hPa 3 cielo sereno +14.5° perc. +14° Assenti 10.8 ENE max 10.8 Grecale 75 % 1011 hPa 6 cielo sereno +16.3° perc. +15.8° Assenti 13.3 ENE max 14.8 Grecale 71 % 1013 hPa 9 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 10.8 ENE max 12.9 Grecale 59 % 1014 hPa 12 poche nuvole +22.5° perc. +22.2° Assenti 7.6 ONO max 10.6 Maestrale 54 % 1014 hPa 15 nubi sparse +21.1° perc. +20.9° prob. 3 % 10.4 OSO max 11.8 Libeccio 61 % 1014 hPa 18 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° prob. 8 % 7.6 S max 10.8 Ostro 68 % 1015 hPa 21 cielo sereno +18.4° perc. +18.3° Assenti 5.6 S max 8.9 Ostro 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 03:44 e tramonta alle ore 03:44

