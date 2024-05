Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani mercoledì 22 maggio

MeteoWeb

Mercoledì 22 Maggio a Padova si prevede una giornata caratterizzata da precipitazioni e instabilità atmosferica. Le prime ore del mattino saranno contraddistinte da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma a partire dalle prime ore del mattino si avrà l’inizio di un’intensa attività piovosa che si protrarrà per gran parte della giornata.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore, si avrà l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore, con precipitazioni moderate che caratterizzeranno il meteo fino al primo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 18-20°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 70-75%.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a interessare la città di Padova, con precipitazioni che si attenueranno leggermente ma che comunque manterranno un’intensità moderata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%.

In serata, la situazione meteorologica tenderà a migliorare leggermente, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale diradamento delle nuvole. Tuttavia, non si esclude la possibilità di brevi rovesci sparsi sul territorio. Le temperature si attesteranno intorno ai 15-16°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 80%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla giornata di Giovedì, con un graduale ritorno al bel tempo e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni della situazione meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.1° perc. +12.9° Assenti 7.5 SO max 11.2 Libeccio 94 % 1008 hPa 4 cielo sereno +12.6° perc. +12.4° prob. 4 % 5.3 OSO max 6.7 Libeccio 93 % 1009 hPa 7 poche nuvole +16.6° perc. +16.4° prob. 29 % 3.9 NO max 6.4 Maestrale 79 % 1011 hPa 10 pioggia moderata +19.7° perc. +19.6° 1.57 mm 6.1 NE max 9.9 Grecale 71 % 1011 hPa 13 pioggia moderata +20.6° perc. +20.5° 1.24 mm 10 ENE max 12 Grecale 67 % 1011 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 79 % 11.7 ENE max 15.8 Grecale 75 % 1011 hPa 19 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° prob. 41 % 11.3 NNE max 22 Grecale 91 % 1013 hPa 22 nubi sparse +14.3° perc. +14.2° prob. 12 % 10.1 N max 20.9 Tramontana 90 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:32 e tramonta alle ore 20:46

