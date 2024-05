Previsioni Meteo Partinico: tutti i dettagli per domani domenica 26 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 26 Maggio a Partinico mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +20°C. Nel corso della mattinata, la temperatura aumenterà leggermente, raggiungendo i +21°C intorno alle ore 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime si manterranno intorno ai +21-22°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni rimarranno stabili, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +16-18°C.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza fenomeni atmosferici significativi. Le temperature si manterranno intorno ai +15-16°C, garantendo una notte fresca e piacevole.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Partinico ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno stabili attorno ai valori attesi per la giornata di Domenica. Si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 26 Maggio a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.1° perc. +16.1° Assenti 7.5 ENE max 9.9 Grecale 89 % 1017 hPa 4 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° Assenti 4.4 NE max 6.2 Grecale 86 % 1018 hPa 7 cielo sereno +19.4° perc. +19.1° Assenti 10.1 N max 11.9 Tramontana 63 % 1018 hPa 10 cielo sereno +21.3° perc. +21° Assenti 15 N max 16.5 Tramontana 56 % 1019 hPa 13 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 17.6 N max 18.5 Tramontana 55 % 1019 hPa 16 cielo sereno +20.7° perc. +20.3° Assenti 15 N max 17.8 Tramontana 57 % 1019 hPa 19 poche nuvole +16.9° perc. +16.7° Assenti 7 NE max 9.5 Grecale 78 % 1019 hPa 22 poche nuvole +16° perc. +15.7° Assenti 6.6 E max 7.1 Levante 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:22

