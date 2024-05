Previsioni Meteo Pistoia: il bollettino per domani sabato 1 giugno

MeteoWeb

Sabato 1 Giugno a Pistoia si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere. Le temperature oscilleranno tra i +11,5°C e i +24,9°C, con un’umidità che varierà dal 44% al 93%.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà sereno con poche nuvole e temperature comprese tra i +11,5°C e i +13,7°C. L’umidità si manterrà intorno all’88%.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +21,1°C alle 09:00. L’umidità diminuirà fino al 55%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste poche nuvole con una leggera probabilità di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno sui +24,9°C, con un’umidità intorno al 41%.

In serata, a partire dalle 18:00, le precipitazioni diventeranno più intense, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 57%. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a +14,7°C verso le 23:00, con un’umidità del 93%.

In conclusione, per Sabato 1 Giugno a Pistoia si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo sereno al mattino, possibili precipitazioni nel pomeriggio e nubi sparse in serata. Le temperature oscilleranno tra +11,5°C e +24,9°C, con un’umidità che varierà dal 44% al 93%. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +12.1° perc. +11.6° Assenti 4.3 NNE max 4.5 Grecale 87 % 1012 hPa 3 cielo sereno +11.5° perc. +11° Assenti 3.7 NNE max 4.1 Grecale 88 % 1012 hPa 6 cielo sereno +15.8° perc. +15.5° Assenti 3 SE max 5.7 Scirocco 76 % 1014 hPa 9 cielo sereno +21.1° perc. +20.7° Assenti 7.1 SSE max 7.8 Scirocco 55 % 1014 hPa 12 cielo sereno +24.2° perc. +23.8° prob. 1 % 8 S max 11.3 Ostro 44 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +21.7° perc. +21.6° 0.11 mm 15.2 S max 21.3 Ostro 62 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.23 mm 5.6 SO max 8.7 Libeccio 84 % 1016 hPa 21 nubi sparse +15.4° perc. +15.3° Assenti 1.2 OSO max 3.2 Libeccio 91 % 1017 hPa

