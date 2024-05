Previsioni Meteo Pordenone: tutti i dettagli per domani giovedì 23 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 23 Maggio a Pordenone mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78%, temperature comprese tra +16,8°C e +18,1°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. Nel pomeriggio, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 35-57%, temperature comprese tra +19,3°C e +22°C e venti provenienti da Sud – Sud Ovest. In serata, le precipitazioni si intensificheranno con pioggia moderata, una copertura nuvolosa del 27-68%, temperature comprese tra +15,3°C e +16,7°C e venti provenienti da Nord – Nord Est.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pordenone indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Venerdì è attesa una diminuzione delle precipitazioni, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in lieve aumento. Sabato e Domenica si prevedono condizioni di bel tempo, con sole splendente e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo in caso di variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 23 Maggio a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.8° prob. 60 % 7.7 NNE max 9 Grecale 87 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +14.6° perc. +14.4° 0.17 mm 5 NE max 5.4 Grecale 88 % 1015 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° prob. 14 % 1.2 ENE max 2.3 Grecale 80 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +20.4° perc. +20.3° 0.23 mm 5.6 SSE max 5.2 Scirocco 69 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +22° perc. +21.9° 0.76 mm 9.6 SSO max 10.4 Libeccio 63 % 1015 hPa 15 pioggia moderata +21.2° perc. +21.1° 1.89 mm 9.1 S max 9.9 Ostro 66 % 1015 hPa 18 pioggia moderata +18.3° perc. +18.3° 1.3 mm 1.8 ESE max 4.1 Scirocco 79 % 1015 hPa 21 pioggia moderata +15.5° perc. +15.5° 1.56 mm 7.3 NNE max 11.9 Grecale 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:26 e tramonta alle ore 20:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.