Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani domenica 12 maggio

Domenica 12 Maggio a Ragusa si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo saranno stabili per gran parte della giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Mattina:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature fresche, con valori intorno ai +16°C. Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +20°C verso le ore 11:00.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 34% verso le 13:00. Le temperature si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +19°C.

Sera:

Il cielo tornerà a schiarirsi verso sera, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 14%. Le temperature caleranno leggermente, ma resteranno comunque miti, con valori intorno ai +13°C.

In base alle previsioni meteo, la situazione a Ragusa si presenta stabile e senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori primaverili, ideali per trascorrere una giornata all’aperto.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, le previsioni indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature in lieve aumento. Si consiglia di godersi queste giornate di sole e di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 12 Maggio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13° perc. +12.6° Assenti 3.3 ENE max 3.5 Grecale 83 % 1018 hPa 3 cielo sereno +12.5° perc. +12° Assenti 3 NE max 3.4 Grecale 82 % 1018 hPa 6 cielo sereno +16.1° perc. +15.5° Assenti 3.6 ESE max 3.6 Scirocco 67 % 1019 hPa 9 cielo sereno +19.7° perc. +19.1° Assenti 10.2 S max 8.4 Ostro 52 % 1019 hPa 12 cielo sereno +20.5° perc. +20° Assenti 19 SSO max 15.3 Libeccio 53 % 1019 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° Assenti 14.2 SSO max 13.2 Libeccio 56 % 1018 hPa 18 poche nuvole +14.4° perc. +13.9° Assenti 6.9 SO max 6.9 Libeccio 77 % 1019 hPa 21 cielo sereno +13.2° perc. +12.6° Assenti 3.7 NNE max 4.1 Grecale 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:01

