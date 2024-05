Previsioni Meteo Rimini: tutti i dettagli per domani giovedì 23 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 23 Maggio a Rimini indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno all’1%, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +18°C. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +22°C verso le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di nubi sparse che potrebbero raggiungere il 53% intorno alle ore 15:00. Le temperature massime si manterranno intorno ai +22°C, mentre la brezza proveniente dall’Est contribuirà a mantenere un clima piacevole nonostante l’aumento delle nubi.

In serata, la situazione meteorologica tenderà a migliorare con una diminuzione della copertura nuvolosa e un ritorno al cielo sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai +17°C, garantendo una serata fresca ma gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Rimini indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con un leggero aumento delle nubi nel pomeriggio ma senza precipitazioni previste. Le temperature si manterranno su valori primaverili, garantendo una giornata piacevole per chiunque voglia godersi le bellezze della città. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili con cielo sereno e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Giovedì 23 Maggio a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.4° perc. +14.8° Assenti 16.2 OSO max 26.4 Libeccio 70 % 1015 hPa 3 poche nuvole +14.5° perc. +13.9° prob. 2 % 11.2 OSO max 16.3 Libeccio 74 % 1016 hPa 6 cielo sereno +16.6° perc. +16.2° Assenti 8.8 SO max 12.8 Libeccio 70 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.7° perc. +20.3° prob. 3 % 2.8 ONO max 9.4 Maestrale 55 % 1017 hPa 12 cielo sereno +22.2° perc. +21.9° prob. 3 % 9.1 ENE max 12.2 Grecale 53 % 1016 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +21.1° prob. 2 % 9.6 E max 12.8 Levante 64 % 1015 hPa 18 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° prob. 12 % 6 SE max 7.7 Scirocco 72 % 1015 hPa 21 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° prob. 9 % 10.1 SO max 10.8 Libeccio 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:33 e tramonta alle ore 20:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.