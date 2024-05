Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani giovedì 16 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Rovigo per Giovedì 16 Maggio mostrano un’instabilità atmosferica che caratterizzerà la giornata. La copertura nuvolosa sarà abbastanza elevata, con possibilità di precipitazioni durante gran parte della giornata.

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa che varia tra il 48% e l’88%. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità fino a 32,7km/h.

Al mattino, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con piogge leggere che persistono e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 90%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +16-18°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Est con raffiche fino a 20,3km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con piogge che potrebbero intensificarsi. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno all’85-95%. Le temperature massime saranno di circa +19-20°C, con percezioni termiche simili. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, con raffiche fino a 22km/h.

In serata, le piogge potrebbero persistere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 70-96%. Le temperature tenderanno a diminuire, con valori intorno ai +14-16°C. Il vento potrebbe cambiare direzione, provenendo da diverse direzioni con intensità variabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 16 Maggio a Rovigo indicano un giorno caratterizzato da piogge leggere e copertura nuvolosa diffusa. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in costante evoluzione e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare la giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rovigo per pianificare al meglio le vostre attività.

Tutti i dati meteo di Giovedì 16 Maggio a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.1° perc. +14.1° 0.3 mm 19.3 NNE max 33.5 Grecale 96 % 1008 hPa 4 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° prob. 71 % 15.1 NNE max 31.3 Grecale 94 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +16.3° perc. +16.3° 0.64 mm 15.7 NNE max 23.9 Grecale 90 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +19.3° perc. +19.4° 0.31 mm 12.2 ENE max 17.4 Grecale 80 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +19.8° perc. +19.9° 0.83 mm 15.2 ENE max 22 Grecale 78 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +19.1° perc. +19.2° 0.64 mm 12.8 NE max 18.1 Grecale 81 % 1005 hPa 19 pioggia moderata +15.8° perc. +15.9° 3.21 mm 4.2 E max 16.1 Levante 96 % 1004 hPa 22 pioggia leggera +14.1° perc. +14.2° 0.44 mm 8.1 NO max 13.5 Maestrale 98 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 05:39 e tramonta alle ore 20:39

