Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani giovedì 23 maggio

Le previsioni meteo per Giovedì 23 Maggio a Rovigo prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino ci sarà la presenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore, ci saranno piogge leggere che potrebbero proseguire fino a metà giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 75-80%. Il vento soffierà a una velocità di circa 6-7 km/h provenendo prevalentemente da Ovest.

Nel pomeriggio, le precipitazioni tenderanno a diminuire, con una probabilità intorno al 40%. Le temperature massime saranno di circa 23°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 60-70%. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest, con una velocità intorno ai 9 km/h.

In serata, le piogge leggere potrebbero riprendere, con una probabilità intorno al 50%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 16-17°C, con un’umidità che potrebbe raggiungere anche l’80%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, con una velocità intorno ai 6-7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Rovigo per Giovedì 23 Maggio indicano una giornata instabile, con la presenza di piogge leggere alternate a schiarite nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e munirsi di un ombrello nel caso in cui le precipitazioni dovessero intensificarsi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.9° perc. +13.8° prob. 20 % 5 NNO max 6.3 Maestrale 94 % 1015 hPa 4 poche nuvole +13.5° perc. +13.4° prob. 8 % 4.9 ONO max 5.9 Maestrale 94 % 1016 hPa 7 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° prob. 16 % 6.2 NNO max 6.9 Maestrale 82 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +20.9° perc. +20.8° 0.48 mm 6.6 O max 7 Ponente 66 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +22.8° perc. +22.6° 0.24 mm 5 OSO max 7.7 Libeccio 58 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +21.3° perc. +21.3° 0.14 mm 6.7 ONO max 9.1 Maestrale 69 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.13 mm 4.6 N max 5.1 Tramontana 79 % 1015 hPa 22 nubi sparse +15.6° perc. +15.5° prob. 66 % 6.6 ONO max 6.6 Maestrale 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:33 e tramonta alle ore 20:47

