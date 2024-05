Previsioni Meteo Rovigo: tutti i dettagli per domani domenica 26 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Rovigo per Domenica 26 Maggio prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 4%, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +16°C. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno con una progressiva salita delle temperature fino a raggiungere i +22°C verso le ore centrali.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica a Rovigo vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che arriveranno al 50% intorno alle 17:00. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai +24°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi tenderanno a diradarsi leggermente, ma la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 35-40%, con temperature che scenderanno gradualmente fino ai +17°C.

Per quanto riguarda il vento, soffierà prevalentemente da ovest con intensità variabile tra i 3 e i 5 km/h, con raffiche leggere. L’umidità relativa si manterrà su valori medi intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1018hPa.

In conclusione, Domenica 26 Maggio a Rovigo si prospetta una giornata all’insegna della stabilità e del clima mite, con un leggero aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piacevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Resta comunque consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Rovigo.

Tutti i dati meteo di Domenica 26 Maggio a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° prob. 1 % 9.8 O max 12.3 Ponente 87 % 1017 hPa 4 cielo sereno +13.3° perc. +13.1° Assenti 9.4 O max 15.2 Ponente 92 % 1017 hPa 7 cielo sereno +18° perc. +17.9° Assenti 12.7 O max 16.4 Ponente 77 % 1018 hPa 10 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 8.5 O max 7.3 Ponente 60 % 1018 hPa 13 poche nuvole +24° perc. +23.8° Assenti 7.2 O max 6.1 Ponente 53 % 1018 hPa 16 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 3.8 OSO max 3.8 Libeccio 54 % 1017 hPa 19 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 5 OSO max 5.1 Libeccio 69 % 1017 hPa 22 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 3 ONO max 3.2 Maestrale 76 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:30 e tramonta alle ore 20:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.