Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani sabato 1 giugno

Sabato 1 Giugno a Siena si prevede una giornata con condizioni meteo variabili. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera sono attese nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +10,2°C e i +22°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, con valori che si aggireranno tra i +9,7°C e i +21,6°C. Il vento soffierà principalmente da est e sud-est, con intensità variabile tra i 3km/h e i 27,9km/h. L’umidità relativa dell’aria sarà abbastanza elevata, con valori che oscilleranno tra il 51% e il 94%.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno e temperature intorno ai +10°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 5,3km/h. L’umidità sarà alta al 93%. Durante la mattina il cielo resterà sereno, con temperature in aumento fino a +22°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 15,3km/h. L’umidità diminuirà al 52%. Nel pomeriggio e verso sera sono previste nubi sparse, con temperature che si manterranno intorno ai +21°C. Il vento soffierà con maggiore intensità, con raffiche fino a 27,9km/h. L’umidità relativa dell’aria aumenterà fino al 87%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Siena, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini. Consultare regolarmente gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto e per garantire il proprio benessere in base alle condizioni climatiche previste.

Tutti i dati meteo di Sabato 1 Giugno a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.8° perc. +10.3° Assenti 3.9 ESE max 4 Scirocco 91 % 1011 hPa 3 cielo sereno +10° perc. +9.8° Assenti 5 ESE max 5 Scirocco 93 % 1012 hPa 6 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 6.7 E max 9.8 Levante 82 % 1013 hPa 9 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 12 SE max 14.4 Scirocco 58 % 1014 hPa 12 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 17.5 SSE max 16.5 Scirocco 52 % 1014 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +20.9° prob. 1 % 20.5 SSO max 21.6 Libeccio 53 % 1014 hPa 18 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° prob. 5 % 13.5 SSO max 27.9 Libeccio 76 % 1016 hPa 21 nubi sparse +12.6° perc. +12.3° Assenti 1.5 S max 3.3 Ostro 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 03:45 e tramonta alle ore 03:45

