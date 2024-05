Previsioni Meteo Siena: il bollettino per il weekend

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Siena indicano per Venerdì nubi sparse con temperature intorno ai +12,2°C. Sabato il cielo sarà sereno con temperature attorno ai +10,8°C. Domenica si prevedono piogge leggere con massime di +22,3°C. Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni variabili, con un aumento dell’umidità e precipitazioni domenica. Sii preparato per un weekend con un meteo mutevole.

Venerdì 17 Maggio

Nella notte a Siena, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 72%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,2°C, con una percezione di +11,6°C. Il vento soffierà a 5,4km/h provenendo dal Sud Ovest, con raffiche fino a 5,7km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature saliranno fino a +18,9°C, con una percezione di +18,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,7km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 56%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo al 69%. Le temperature massime saranno di +21,2°C, con una percezione di +20,6°C. Il vento soffierà a 9,9km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 15,7km/h. L’umidità sarà del 49%.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si abbasseranno a +11,9°C, con una percezione di +11,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà all’89%.

Sabato 18 Maggio

Nella notte a Siena, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,8°C, con una percezione di +10,4°C. Il vento sarà una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est, con una velocità di 3,2km/h. L’umidità sarà al 91%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saliranno fino a +18,4°C, con una percezione di +17,9°C. Il vento sarà una brezza leggera proveniente da Est, con una velocità di 5,6km/h. L’umidità si attesterà al 61%.

Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura del 25%. Le temperature massime saranno di +21,7°C, con una percezione di +21,2°C. Il vento sarà una brezza leggera proveniente da Sud Est, con una velocità di 8,1km/h. L’umidità sarà del 49%.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si abbasseranno a +15,5°C, con una percezione di +15,1°C. Il vento sarà una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest, con una velocità di 8,1km/h. L’umidità salirà al 75%.

Domenica 19 Maggio

Nella notte a Siena, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 26%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,1°C, con una percezione di +11,6°C. Il vento soffierà a 5,5km/h provenendo dal Sud Est, con raffiche fino a 5,5km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 19%. Le temperature saliranno fino a +12°C, con una percezione di +11,5°C. Il vento sarà una bava di vento proveniente da Sud Est, con una velocità di 4,3km/h. L’umidità si attesterà all’85%.

Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature massime saranno di +22,3°C, con una percezione di +22,5°C. Il vento sarà una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest, con una velocità di 10,8km/h. L’umidità sarà del 72%.

In serata, le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa del 78%. Le temperature si abbasseranno a +17,2°C, con una percezione di +17,3°C. Il vento sarà una bava di vento proveniente da Sud – Sud Ovest, con una velocità di 4,2km/h. L’umidità salirà al 92%.

In conclusione, il weekend a Siena si preannuncia variabile, con una giornata di Venerdì all’insegna di temperature gradevoli e cielo parzialmente nuvoloso, seguita da un Sabato con cielo sereno e temperature in aumento. Tuttavia, la Domenica porta con sé precipitazioni leggere e un aumento dell’umidità. Sii preparato per un fine settimana con condizioni meteorologiche mutevoli.

