Previsioni Meteo Terni: il bollettino per domani giovedì 30 maggio

Le previsioni meteo per Giovedì 30 Maggio a Terni prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +15,1°C e i +25,4°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo un comfort termico adeguato.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est e una velocità del vento di circa 4km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 84%. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +23,3°C verso le ore 09:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di circa 15,1km/h.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +24°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare a circa 21,4km/h sempre dalla direzione Sud – Sud Ovest.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 84%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i +16,9°C verso le 21:00. Il vento sarà ancora proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 18,5km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni della copertura nuvolosa e alla direzione del vento, che potrebbero influenzare le condizioni meteorologiche locali. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sul meteo nei prossimi giorni a Terni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 30 Maggio a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° Assenti 4.1 ESE max 4 Scirocco 95 % 1012 hPa 4 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° Assenti 4.9 SE max 4.8 Scirocco 95 % 1011 hPa 7 nubi sparse +20° perc. +20.1° Assenti 7.2 SSO max 11.3 Libeccio 77 % 1011 hPa 10 cielo coperto +24.2° perc. +24° prob. 4 % 12 SSO max 16.5 Libeccio 49 % 1010 hPa 13 cielo coperto +24.2° perc. +24° prob. 9 % 18.1 SSO max 21.4 Libeccio 50 % 1009 hPa 16 cielo coperto +22° perc. +21.8° prob. 10 % 14.4 SSO max 24.8 Libeccio 59 % 1009 hPa 19 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° Assenti 8.7 S max 14.2 Ostro 82 % 1010 hPa 22 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 7.7 SSE max 22.5 Scirocco 80 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:34 e tramonta alle ore 20:41

