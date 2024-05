Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per domani giovedì 23 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 23 Maggio a Terni mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un leggero peggioramento nel pomeriggio.

Mattina:

La giornata inizierà con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa intorno al 6% e temperature in aumento fino a raggiungere i 23°C verso le 11:00.

Pomeriggio:

Nel primo pomeriggio il cielo si presenterà con poche nuvole, ma a partire dalle 13:00 è previsto un aumento della copertura nuvolosa al 31%. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C, ma con la comparsa di piogge leggere a partire dalle 15:00, con una probabilità del 52% e una temperatura che scenderà a 19°C.

Sera:

Nel tardo pomeriggio e in serata la situazione meteorologica continuerà a essere instabile, con piogge leggere e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 40-60%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15-14°C.

In base alle previsioni, per i prossimi giorni a Terni è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare alla possibilità di piogge nel corso della giornata. Si consiglia di tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per adattare al meglio le proprie attività alle condizioni atmosferiche previste.

Tutti i dati meteo di Giovedì 23 Maggio a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12° perc. +11.6° Assenti 5.7 E max 5.2 Levante 93 % 1018 hPa 4 poche nuvole +11.7° perc. +11.3° Assenti 5.3 ENE max 4.5 Grecale 91 % 1018 hPa 7 poche nuvole +18.5° perc. +18.2° Assenti 1.3 NNE max 2.7 Grecale 68 % 1018 hPa 10 cielo sereno +23.1° perc. +22.7° Assenti 4.5 OSO max 6.7 Libeccio 47 % 1018 hPa 13 poche nuvole +24.4° perc. +24° prob. 8 % 7.1 SSO max 11.9 Libeccio 42 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +20.3° perc. +20.2° 0.22 mm 3.5 SSO max 8.8 Libeccio 68 % 1017 hPa 19 nubi sparse +15° perc. +14.7° prob. 10 % 7.3 SSE max 7 Scirocco 84 % 1019 hPa 22 nubi sparse +13.1° perc. +12.8° prob. 2 % 5.8 ESE max 5.5 Scirocco 90 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 05:38 e tramonta alle ore 20:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.