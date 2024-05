Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per domani lunedì 27 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 27 Maggio a Terni mostrano un’iniziale copertura nuvolosa che si attenuerà nel corso della giornata, con cielo che diventerà via via più coperto.

Durante la mattina, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite e un leggero aumento delle temperature. La velocità del vento sarà prevalentemente da Ovest, con intensità che si manterrà nella fascia della brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 50%, con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con precipitazioni che potrebbero manifestarsi in modo leggero. Le temperature massime si manterranno intorno ai 26-27°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, provenendo sempre da Ovest. L’umidità salirà al 36%, con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16-19°C. Il vento proveniente da Sud-Est sarà leggero, con un’umidità che si manterrà intorno al 70% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 27 Maggio a Terni indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, con possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con venti prevalentemente da Ovest. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Terni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 27 Maggio a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° Assenti 5 ENE max 4.9 Grecale 84 % 1019 hPa 4 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° Assenti 4.8 ENE max 4.5 Grecale 81 % 1019 hPa 7 nubi sparse +21.4° perc. +21° Assenti 1 O max 1.6 Ponente 56 % 1019 hPa 10 nubi sparse +25.5° perc. +25.2° Assenti 5.5 O max 4.6 Ponente 41 % 1018 hPa 13 cielo coperto +26.9° perc. +26.6° Assenti 4.6 O max 6.3 Ponente 36 % 1016 hPa 16 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° prob. 2 % 5.5 OSO max 10 Libeccio 58 % 1017 hPa 19 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 4 S max 4.1 Ostro 68 % 1017 hPa 22 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° Assenti 4.2 SE max 4.1 Scirocco 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:35 e tramonta alle ore 20:38

