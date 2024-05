Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani giovedì 16 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Treviso per Giovedì 16 Maggio prevedono condizioni atmosferiche instabili con precipitazioni diffuse durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà del 100% per gran parte della giornata, con piogge di intensità variabile.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge moderate con una temperatura di +14,3°C e una percezione di +14,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con raffiche fino a 25,2km/h.

Nel corso della mattina, le precipitazioni continueranno a caratterizzare il meteo trevigiano. Le temperature si manterranno intorno ai +14-15°C, con venti che potranno raggiungere i 39,1km/h.

Nel pomeriggio, nonostante una lieve diminuzione dell’intensità delle piogge, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno sui +15-16°C. Il vento sarà ancora sostenuto, con raffiche fino a 37,5km/h.

In serata, le precipitazioni tenderanno a diminuire leggermente, ma il maltempo sarà comunque presente con piogge di intensità variabile. Le temperature si manterranno intorno ai +13-15°C e il vento soffierà con intensità fino a 39,6km/h.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Treviso, si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di essere preparati a condizioni meteorologiche variabili. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 16 Maggio a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.2° perc. +14.1° 0.79 mm 15 NNE max 27.3 Grecale 94 % 1009 hPa 4 pioggia leggera +14.2° perc. +14.1° 0.19 mm 17.7 NE max 31.6 Grecale 94 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.27 mm 23.1 NE max 38.8 Grecale 92 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.75 mm 24.3 NE max 39.1 Grecale 91 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.82 mm 23.1 NE max 36.2 Grecale 91 % 1008 hPa 16 pioggia moderata +16.2° perc. +16.2° 1.34 mm 17.9 NE max 31.7 Grecale 89 % 1006 hPa 19 pioggia moderata +15° perc. +15.1° 2.47 mm 15.7 NE max 30.5 Grecale 95 % 1005 hPa 22 pioggia moderata +13.5° perc. +13.4° 1.5 mm 24.3 NE max 39.6 Grecale 95 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 05:35 e tramonta alle ore 20:39

