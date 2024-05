Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani sabato 1 giugno

MeteoWeb

Sabato 1 Giugno a Treviso si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno fresche, con valori intorno ai +13°C durante la notte e in leggero aumento fino a raggiungere i +22°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una leggera brezza proveniente da Est e temperature che si alzeranno gradualmente fino a superare i +18°C. Nel primo pomeriggio, è prevista la comparsa di piogge leggere con una probabilità del 26%, che si attenueranno nel corso delle ore successive. Le precipitazioni saranno di circa 0.12mm e l’umidità si manterrà intorno al 57%.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi si diraderanno e il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una probabilità di piogge leggere che si attesterà intorno al 21%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque gradevoli, con valori intorno ai +16°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 1 Giugno a Treviso indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, con possibilità di piogge leggere soprattutto durante la mattina. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con una sensibile diminuzione delle precipitazioni nel corso della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e alle eventuali piogge, soprattutto nelle prime ore del giorno.

Tutti i dati meteo di Sabato 1 Giugno a Treviso

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.2° perc. +13° prob. 73 % 9.4 OSO max 14.2 Libeccio 92 % 1010 hPa 3 nubi sparse +12.1° perc. +11.8° Assenti 6.6 O max 7.2 Ponente 91 % 1010 hPa 6 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° Assenti 2.8 NNE max 3.3 Grecale 78 % 1013 hPa 9 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 8.4 S max 9.4 Ostro 68 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +21.2° perc. +21° 0.21 mm 11.7 SO max 15.9 Libeccio 60 % 1014 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° prob. 45 % 11.1 SSO max 15.2 Libeccio 61 % 1014 hPa 18 poche nuvole +18° perc. +17.9° prob. 45 % 10.9 SSE max 20.8 Scirocco 79 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +16.1° perc. +15.9° 0.37 mm 6.5 NNE max 7.1 Grecale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 03:48 e tramonta alle ore 03:48

