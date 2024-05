Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani sabato 4 maggio

MeteoWeb

Sabato 4 Maggio a Venezia si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo coperto e piogge leggere, con temperature intorno ai +13°C. Nel corso della mattinata, la pioggia continuerà a cadere, ma le temperature aumenteranno leggermente, arrivando a +14,7°C verso le 09:00. Nel pomeriggio, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a qualche schiarita. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una leggera diminuzione dell’umidità.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 22% e il 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile, mantenendosi comunque su valori di brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 4 Maggio a Venezia indicano una giornata con piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con un leggero aumento nel corso della mattinata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 4 Maggio a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.4° perc. +13° prob. 2 % 4.6 NNE max 4.6 Grecale 86 % 1013 hPa 3 cielo coperto +13.2° perc. +12.8° prob. 21 % 3.9 O max 4.5 Ponente 87 % 1014 hPa 6 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° prob. 29 % 5.5 NE max 5.6 Grecale 86 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +14.7° perc. +14.4° 0.15 mm 6.8 NNE max 8 Grecale 81 % 1017 hPa 12 nubi sparse +17.8° perc. +17.3° prob. 57 % 8.2 OSO max 7.1 Libeccio 64 % 1016 hPa 15 nubi sparse +18.5° perc. +18° prob. 2 % 8.1 SO max 8.1 Libeccio 62 % 1015 hPa 18 poche nuvole +17.2° perc. +16.8° prob. 2 % 8 SO max 8.7 Libeccio 70 % 1015 hPa 21 cielo sereno +15.6° perc. +15.2° Assenti 8.5 SO max 8.7 Libeccio 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:24

