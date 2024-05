Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani venerdì 10 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 10 Maggio a Verona indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 34% e il 68%. Le temperature si manterranno intorno ai +17°C fino a salire gradualmente fino a toccare i +22°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, oscillando tra i +16°C e i +21°C.

Durante la mattina, il vento soffierà prevalentemente da Nord con intensità variabile tra i 2km/h e i 6,3km/h. Nel corso della giornata, la direzione del vento tenderà a virare verso Sud Ovest, mantenendo comunque una lieve intensità che non supererà i 10,9km/h. Le raffiche di vento saranno di modesta entità, con valori che si aggireranno intorno ai 9,5km/h.

Le probabilità di precipitazioni saranno molto basse, con valori che si attestano intorno al 3% – 20% durante la giornata. Non sono previste piogge, e la copertura nuvolosa tenderà a diminuire nel tardo pomeriggio, con un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso.

L’umidità relativa nell’aria si manterrà costante intorno al 51% – 83%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1020hPa – 1021hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 10 Maggio a Verona indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, con tendenza a schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno gradevoli, con un leggero aumento nel corso della giornata. Il vento sarà prevalentemente debole, senza fenomeni di pioggia attesi. Si consiglia di vestirsi in modo adeguato alle temperature previste e di godersi una giornata all’aperto senza particolari preoccupazioni legate al meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.3° perc. +15.1° prob. 35 % 8.1 NNE max 7.5 Grecale 83 % 1021 hPa 3 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° prob. 6 % 6.9 NE max 9.3 Grecale 78 % 1020 hPa 6 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° prob. 6 % 2 N max 7.1 Tramontana 72 % 1021 hPa 9 nubi sparse +20.1° perc. +19.6° prob. 3 % 6.3 SO max 8.4 Libeccio 55 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +21.5° prob. 10 % 10.9 SO max 8.5 Libeccio 51 % 1020 hPa 15 nubi sparse +22° perc. +21.7° prob. 16 % 9 SO max 7.8 Libeccio 54 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19° perc. +18.8° prob. 12 % 3.2 SO max 4 Libeccio 70 % 1019 hPa 21 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° prob. 12 % 6.3 N max 6.5 Tramontana 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:37

