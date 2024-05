Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani domenica 12 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Verona per Domenica 12 Maggio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 36% e il 60%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +18,4°C e i +23,6°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con escursioni termiche contenute. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud, con intensità che raggiungerà i 8,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 35%. Le temperature massime si attesteranno sui +23,6°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento continuerà a provenire da Sud – Sud Est, con una velocità di circa 7,5km/h. L’umidità aumenterà fino al 47%, mentre la pressione atmosferica inizierà a diminuire leggermente.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto e la probabilità di pioggia si manterrà intorno al 30-36%. Le temperature caleranno leggermente, con valori intorno ai +17°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Est – Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 10,9km/h. Le precipitazioni saranno di intensità leggera, con una quantità di pioggia attesa intorno ai 0.14mm. L’umidità aumenterà fino al 75%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona indicano una giornata con un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo della pioggia nel corso della serata. Si consiglia di prestare attenzione all’evolversi del meteo e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 12 Maggio a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.1° perc. +15.7° Assenti 5.1 N max 5.1 Tramontana 73 % 1018 hPa 4 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 4.6 NNE max 4.5 Grecale 74 % 1018 hPa 7 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 4.9 SSE max 3.5 Scirocco 64 % 1018 hPa 10 nubi sparse +22.3° perc. +22° prob. 35 % 8.8 SSE max 8.2 Scirocco 52 % 1018 hPa 13 cielo coperto +23.6° perc. +23.3° prob. 27 % 7.5 SSE max 7.5 Scirocco 47 % 1017 hPa 16 cielo coperto +23.2° perc. +22.9° prob. 27 % 6.6 SE max 6.9 Scirocco 52 % 1016 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° prob. 30 % 6.5 E max 9.8 Levante 67 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +17.6° perc. +17.3° 0.11 mm 6.9 NE max 8.6 Grecale 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:39

