Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani giovedì 9 maggio

Le previsioni meteo per Giovedì 9 Maggio a Vibo Valentia mostrano condizioni atmosferiche instabili e piovose per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 17°C, mentre la minima sarà di circa 12,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 100% per l’intera giornata, con precipitazioni che caratterizzeranno il clima della città.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge leggere con una temperatura di +12,9°C e una umidità al 93%. Le precipitazioni continueranno ad intensificarsi fino alle prime ore del mattino, con una leggera diminuzione della temperatura.

Nel corso della mattina, le piogge proseguiranno con intensità variabile, mantenendo la copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 15-16°C, con una leggera diminuzione dell’umidità.

Nel pomeriggio, nonostante la persistente copertura nuvolosa, le precipitazioni tenderanno a diminuire di intensità. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione della umidità.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con cielo nuvoloso e possibili deboli piogge sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 13°C, con un’umidità che potrebbe aumentare leggermente.

In conclusione, per Vibo Valentia giovedì 9 Maggio si prospetta una giornata all’insegna delle piogge e della nuvolosità. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di adottare le dovute precauzioni in caso di spostamenti. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 9 Maggio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.9° perc. +12.6° 0.45 mm 5.8 N max 7.6 Tramontana 93 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +12.8° perc. +12.6° 0.84 mm 3.6 E max 6.4 Levante 92 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +13.9° perc. +13.5° 0.17 mm 14.7 ESE max 29.7 Scirocco 82 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +16.3° perc. +15.7° 0.3 mm 10.3 E max 20 Levante 68 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +17° perc. +16.4° 0.18 mm 12.7 E max 22.8 Levante 63 % 1012 hPa 15 cielo coperto +16.7° perc. +16.1° prob. 65 % 7.2 ENE max 17.5 Grecale 61 % 1012 hPa 18 cielo coperto +13.7° perc. +13.2° prob. 55 % 4.1 NNO max 7.2 Maestrale 79 % 1013 hPa 21 cielo coperto +13.3° perc. +12.9° prob. 22 % 2.7 NO max 8.7 Maestrale 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 19:57

