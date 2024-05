Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per domani domenica 12 maggio

MeteoWeb

Domenica 12 Maggio a Vicenza si prospetta una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, che tenderanno ad aumentare fino a coprire completamente il cielo nel pomeriggio e nella serata. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 30-40% durante la mattina, per poi salire fino al 90-100% nel pomeriggio e nella serata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi che raggiungeranno i 24-25°C nel primo pomeriggio, per poi scendere gradualmente fino a 18-20°C in serata.

Nelle prime ore del giorno, la velocità del vento sarà abbastanza contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 10 km/h. Nel corso della giornata, il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 10-15 km/h. La direzione del vento sarà prevalentemente da sud, con variazioni verso sud-est e sud-ovest.

Le probabilità di precipitazioni saranno basse durante la mattina, ma aumenteranno nel pomeriggio e nella serata, con valori intorno al 30-40%. Tuttavia, la intensità della pioggia sarà assente, quindi non ci si aspetta un’abbondante quantità di precipitazioni.

L’umidità si manterrà su livelli abbastanza elevati, intorno al 70-75% durante la notte e la mattina, per poi salire fino al 90-95% nel pomeriggio e nella serata. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015-1018 hPa per gran parte della giornata.

In conclusione, Domenica 12 Maggio a Vicenza si prevede una giornata con cielo via via più coperto, temperature gradevoli e vento leggero. Le probabilità di pioggia aumenteranno nel corso della giornata, ma senza fenomeni meteorologici intensi. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 12 Maggio a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.6° perc. +16.2° prob. 1 % 3.9 NO max 3.8 Maestrale 73 % 1018 hPa 4 poche nuvole +15.8° perc. +15.4° Assenti 2.2 NO max 2.6 Maestrale 76 % 1018 hPa 7 poche nuvole +19.7° perc. +19.4° prob. 2 % 2.4 SSE max 2.1 Scirocco 63 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.3° perc. +22.9° prob. 34 % 8.2 S max 9.7 Ostro 47 % 1018 hPa 13 nubi sparse +24.8° perc. +24.4° prob. 31 % 8.7 SSO max 10.1 Libeccio 40 % 1016 hPa 16 cielo coperto +24.2° perc. +23.8° prob. 31 % 5.8 S max 8 Ostro 44 % 1015 hPa 19 cielo coperto +20° perc. +19.7° prob. 6 % 2.7 E max 4.9 Levante 63 % 1016 hPa 22 cielo coperto +18.5° perc. +18.1° prob. 7 % 6.9 NE max 9.5 Grecale 66 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:37

