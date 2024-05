Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per domani sabato 1 giugno

MeteoWeb

Sabato 1 Giugno a Vicenza si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa fino al pomeriggio, quando il cielo si presenterà sereno. Tuttavia, verso sera è prevista la comparsa di piogge leggere.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +13,2°C e i +22°C. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, garantendo un comfort termico adeguato. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 14km/h. La direzione del vento varierà da Ovest a Sud, mantenendo una costante brezza leggera.

Le precipitazioni saranno presenti solo nel tardo pomeriggio e in serata, con intensità che si attesterà su valori bassi, fino a 0.32mm. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su livelli abbastanza elevati, intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1010-1017hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Vicenza si prevedono condizioni variabili, con possibili piogge sparse e un aumento della copertura nuvolosa. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 1 Giugno a Vicenza

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.6° perc. +13.4° prob. 70 % 2 NO max 2.1 Maestrale 93 % 1010 hPa 3 nubi sparse +12.3° perc. +11.9° Assenti 5.9 O max 6.8 Ponente 91 % 1010 hPa 6 nubi sparse +15° perc. +14.7° Assenti 1.2 SSO max 2.3 Libeccio 83 % 1012 hPa 9 cielo sereno +19° perc. +18.7° Assenti 4.6 SSO max 5.7 Libeccio 68 % 1014 hPa 12 cielo sereno +21.5° perc. +21.2° prob. 13 % 11.1 SO max 13.2 Libeccio 58 % 1014 hPa 15 poche nuvole +22° perc. +21.7° prob. 28 % 8.9 SO max 12.2 Libeccio 56 % 1014 hPa 18 poche nuvole +19.7° perc. +19.6° prob. 29 % 5.4 S max 5.8 Ostro 74 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +16° perc. +15.9° 0.32 mm 5.3 NNE max 5.3 Grecale 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 03:48 e tramonta alle ore 03:48

