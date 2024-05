Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani venerdì 24 maggio

MeteoWeb

Venerdì 24 Maggio a Vicenza si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili e instabili. Le previsioni meteo indicano un’alternanza di nubi sparse, poche nuvole e piogge leggere durante l’arco della giornata.

Mattina:

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino a metà mattina, ci aspettiamo cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 5-20%. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C – +20°C, con una percezione leggermente inferiore dovuta alla brezza leggera proveniente da diverse direzioni. La velocità del vento si attesterà sui 1-5 km/h.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio, a partire dalle prime ore del pomeriggio fino al tardo pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 50%, con temperature che si manterranno intorno ai +21°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a toccare i 10-15 km/h da diverse direzioni.

Sera:

Nella serata, le piogge tenderanno ad intensificarsi, diventando moderate. La copertura nuvolosa raggiungerà il 80%, con temperature in calo intorno ai +15°C. Il vento soffierà con intensità tra i 5 e i 15 km/h, provenendo principalmente da direzioni settentrionali.

In conclusione, Venerdì 24 Maggio a Vicenza si prevede un’alternanza di condizioni meteo, con cielo sereno al mattino, piogge leggere nel pomeriggio e piogge moderate in serata. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di munirsi di un ombrello per affrontare le piogge previste nel pomeriggio e nella serata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 24 Maggio a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° prob. 1 % 3.3 NO max 3.3 Maestrale 84 % 1017 hPa 4 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 3.5 NNO max 3.2 Maestrale 85 % 1017 hPa 7 poche nuvole +17.2° perc. +16.8° prob. 10 % 1.6 SE max 1.9 Scirocco 73 % 1018 hPa 10 poche nuvole +20.9° perc. +20.6° prob. 43 % 4.2 S max 5.5 Ostro 62 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +21.8° perc. +21.5° 0.17 mm 9.2 SO max 12.1 Libeccio 58 % 1017 hPa 16 nubi sparse +21.6° perc. +21.3° prob. 52 % 5.5 SSO max 9.4 Libeccio 57 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +17° perc. +16.9° 0.84 mm 5 ENE max 7.1 Grecale 82 % 1017 hPa 22 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 1.27 mm 6.7 N max 10.7 Tramontana 94 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:31 e tramonta alle ore 20:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.