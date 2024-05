Riforme: Boccia a Gasparri, ‘proprio per rispetto a Repubblica manifestiamo 2 giugno’

MeteoWeb

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – ?Dico a Gasparri che non siamo certo noi i teppisti istituzionali ma piuttosto coloro che non avendo scritto la nostra Costituzione pensano oggi di stravolgerla. Noi manifesteremo il 2 giugno, con grande rispetto delle iniziative e della festa che si svolgeranno quel giorno, proprio per ricordare le radici della nostra Costituzione che ci ricorda che la nostra è una repubblica parlamentare?. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia replica al senatore Maurizio Gasparri.

