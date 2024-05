Roma: aprono al pubblico a Palazzo Farnese i mosaici dell’antica Roma

MeteoWeb

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – L?Ambasciata di Francia in Italia e Mirabilia Art Wonders, la società che cura l?organizzazione delle visite guidate a Palazzo Farnese, presentano l?apertura dei Sotterranei di Palazzo Farnese, che custodiscono due straordinari pavimenti a mosaico dell?Antica Roma, per la prima volta resi fruibili al pubblico, tutti i mercoledì su prenotazione.

L?Ambasciata di Francia si prende cura di Palazzo Farnese, gioiello cinquecentesco dove ha sede, insieme all?École française de Rome, da quasi 150 anni. Un?importante campagna di restauro è stata avviata nel 2021 per ripristinare la bellezza dei materiali originali. Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia, ha annunciato che ?i lavori verranno completati per i 150 anni dell?insediamento dell?Ambasciata e dell?Ecole française de Rome, nel 2025, evento per il quale Palazzo Farnese ritroverà lo splendore originario?.

Nel caso specifico dei mosaici, un importante lavoro è stato completato nel 2024, consentendo di aprire per la prima volta questo spazio al pubblico (lavori di messa in sicurezza e per la fruibilità di questo spazio). Gli interventi hanno compreso anche la realizzazione di un impianto di illuminazione volto a mettere in risalto la bellezza dei mosaici. I visitatori potranno così scoprire due grandi pavimenti a mosaico a tessere bianche e nere risalenti al periodo compreso tra la fine del I secolo d.C. e la dinastia dei Severi, tra il 193 e il 235 d.C. I due mosaici ai quali il pubblico avrà accesso sono due notevoli testimonianze di questa tecnica artistica dell?Antica Roma.

Il ?Mosaico Marino?, che si estende su un?area di circa 9 x 4 metri, presenta linee nere orizzontali che simboleggiano le onde, in mezzo alle quali si agitano creature acquatiche reali (molluschi, pesci siluro, torpedini, lamprede, seppie, delfini) e immaginarie (draghi, mostri dalla testa di grifone, nereidi, cavalli marini). Sotto al pavimento, la scoperta di una pavimentazione su palafitte, le suspensurae, rende difficile identificare la funzione dell’antico edificio, anche se è possibile ipotizzare che si trattasse di un complesso termale.

Il ?Mosaico degli Acrobati?, stilisticamente datato al regno di Domiziano (81-96 d.C.), misura 7 x 5 metri; vi sono raffigurati quattro acrobati nudi che si alternano in piedi e seduti sui loro cavalli, tutti convergenti verso il centro della stanza. Il tema di questo mosaico è eccezionale per l’arte romana, poiché le posture acrobatiche non corrispondono alla consueta iconografia dei desultores, cavalieri che vengono normalmente raffigurati mentre saltano da un cavallo all’altro o corrono di fianco ai loro destrieri; inoltre, la nudità e il tipo di esercizio degli acrobati di Palazzo Farnese ricordano piuttosto antiche rappresentazioni greche o etrusche, che potrebbero essere state reinterpretate qualche secolo dopo per la realizzazione di questo mosaico. Anche in questo caso non è chiaro a quale edificio appartenesse quest?opera, anche se le ultime ipotesi indicano la probabile esistenza di una stalla, una stabula factionum.

Le visite dei sotterranei, a cura di Mirabilia Art Wonders, si svolgeranno tutti i mercoledì, alle ore 17, nell?ambito delle visite guidate di Palazzo Farnese, esclusivamente su prenotazione attraverso il sito ufficiale www.visite-palazzofarnese.it, in italiano e in francese a settimane alternate.

