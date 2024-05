Russia: media, ‘Putin potrebbe visitare Vietnam e Nordcorea durante viaggio in Cina’

MeteoWeb

Mosca, 11 mag. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe sfruttare la sua prossima visita in Cina come un’opportunità per visitare gli alleati regionali Vietnam e Corea del Nord. Lo ha riferito Voice of America. Putin aveva confermato il 25 aprile che visiterà la Cina a maggio, senza però fornire date precise riguardo il viaggio. Analisti hanno dichiarato all’emittente che una visita in Vietnam consentirebbe a Putin di dimostrare che le sanzioni occidentali in seguito all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Mosca non hanno isolato la Russia.

Il Vietnam potrebbe anche essere interessato a perseguire un accordo sulle armi con la Russia, come ha già fatto la Corea del Nord, alleata del Cremlino. La visita di Putin in Cina sarà il suo primo viaggio all’estero da quando ha vinto il suo quinto mandato nelle elezioni presidenziali russe. Putin aveva già visitato la Cina lo scorso ottobre per partecipare al Belt and Road Forum di Pechino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.