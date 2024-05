Schifani coinvolto in un incidente stradale ad Agrigento: “Un po’ di paura”

MeteoWeb

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) – Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani è stato coinvolto in un incidente stradale poco prima dell’ingresso di Agrigento. Una delle due auto blindate in dotazione del governatore ha tamponato quella in cui si trovava il presidente.

Schifani riportato uno stordimento temporaneo dovuto all’impatto brusco tra le due auto blindate, senza gravi conseguenze. Dopo i controlli all’ospedale di Agrigento è stato dimesso poco dopo dal Pronto soccorso e ha ripreso il programma in agenda con la partecipazione alla manifestazione elettorale della candidata La Rocca Ruvolo prima di fare ritorno a Palermo.

“Sto bene, solo un po’ di paura per la frenata improvvisa, il brusco impatto e un temporaneo stordimento. Ringrazio gli agenti di scorta che con prontezza di riflessi hanno evitato che l’incidente potesse avere conseguenze più gravi”, le parole di Schifani.

