Senato: Fdi, ‘mercoledì presentazione manifesto per la vita’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Si terrà mercoledì 22 maggio, alle ore 9, presso la Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica, la presentazione del Manifesto per la tutela e la promozione della Vita, della Famiglia e della Libertà in Unione Europea dal titolo “Se l’Europa cambia valori, tu cambia l’Europa”. Interverranno il presidente di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan, il presidente di Pro Vita & Famiglia, Antonio Brandi e il portavoce di Pro Vita & Famiglia, Jacopo Coghe.

