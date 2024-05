Strage Brescia: Mattarella, ‘anche oggi respingere chi mina libertà e democrazia’

MeteoWeb

Brescia, 28 mag. (Adnkronos) – “Anche oggi, per via di un quadro internazionale caratterizzato da guerra e violenza, respiriamo un?atmosfera di tensione. Pur nei suoi contorni incerti e frammentati si intravede, nel mondo, il disegno di minare i valori di libertà e democrazia che rappresentano l?unica base solida della pace e della convivenza internazionale, alimentando tensioni, esasperando i conflitti, cercando di alimentare, attraverso la diffusione di notizie false e allarmanti, la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. È un tentativo che, oggi, come allora, va respinto. Con fermezza, con coraggio e con fiducia nella forza della democrazia e del diritto”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Brescia in occasione del 50esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia.

“La nostra Repubblica -ha aggiunto il Capo dello Stato- è stata difesa e rafforzata, negli anni, dal sacrificio di tanti servitori dello Stato, di tanti cittadini onesti e coraggiosi. Tra questi vi sono le donne e gli uomini che oggi ricordiamo qui, con commozione e riconoscenza: uccise e uccisi da persone miserabili, perché sostenevano e difendevano la democrazia, la libertà, i diritti per tutti”.

“Al di là delle doverose rievocazioni, il modo per ricordarli degnamente è quello di respingere e isolare i predicatori d?odio, gli operatori di mistificazione, i seminatori di discordia. È quello di rivendicare e vivere i principi e i valori su cui si basa la nostra Costituzione. Quello di operare costantemente per l?unità del popolo italiano, per la diffusione della libertà e dei diritti, per un quadro internazionale che assicuri la pace nella giustizia. L?Italia, oggi, abbraccia Brescia nel comune ricordo dei suoi martiri. Non saranno dimenticati -ha concluso Mattarella- perché il loro ricordo continua a suscitare impegno per la libertà, per la pace, per la democrazia”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.