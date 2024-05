Sud: Faraone, ‘con Meloni stop sgravi del 30% per chi assume’

MeteoWeb

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “A Cagliari in conferenza stampa abbiamo presentato la bellissima lista degli Stati Uniti d?Europa”. Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“Pochissimi ne parlano, ma il governo Draghi aveva introdotto una decontribuzione del 30% per gli imprenditori per ogni assunzione fatta. Un modo per favorire gli investimenti. Il governo Meloni non è riuscito a confermare il provvedimento in Europa. Scarsi ed inconcludenti. Con la nostra lista ci impegniamo a ripristinare questo aiuto al mezzogiorno e soprattutto a renderlo strutturale”, conclude.

