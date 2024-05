Sugar tax: Botta e risposta Tajani-Garavaglia, ‘merito nostro’, ‘senza il vostro voto’

MeteoWeb

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Botta e risposta via social sulla sugar tax tra il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, e il senatore della Lega e presidente della commissione Finanze a palazzo Madama, Massimo Garavaglia. “Grazie a Forza Italia -rivendica il primo- non ci sarà la sugar tax. Una tassa dannosa per l’economia che avrebbe messo in pericolo migliaia di posti di lavoro, gravando sulle fasce più deboli dei cittadini. Con Forza Italia al governo non aumenteranno mai le tasse”.

“In realtà -è la replica dell’esponente della Lega- nonostante Forza Italia. Sugar tax rinviata senza il voto di Forza Italia e grazie al voto di Italia viva e il mio, presidente che normalmente non vota. Hanno visto tutti”.

