Ucraina: Alfieri, ‘Tarquinio? Su temi sensibili maggiore prudenza e equilibrio’**

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “La posizione del Pd l?ha espressa bene il responsabile Esteri, Peppe Provenzano. Sulla guerra in Ucraina, sulla costruzione della difesa europea e su un maggior protagonismo europeo all?interno dell?alleanza atlantica, il Pd ha sempre tenuto una linea di coerenza. Non temiamo lezioni e non accettiamo caricature da nessuno. E’ altrettanto chiaro che la complicata situazione internazionale richiede a tutti noi il massimo della responsabilità. Soprattutto ai candidati che sono nelle nostre liste. E’ bene dunque su questi temi sensibili avere maggiore prudenza ed equilibrio”. Così Alessandro Alfieri, membro della segreteria Pd e capogruppo in Esteri al Senato, interpellato dall’Adnkronos sulle parole di Marco Tarquinio.

