Ucraina: Lavrov, ‘sì a proposta di Xi Jinping per conferenza di pace’

MeteoWeb

Astana, 20 mag. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, in un incontro con il suo omologo cinese Wang Yi ad Astana, ha accolto con favore la proposta del leader cinese Xi Jinping di tenere una conferenza di pace sull’Ucraina a condizione di una partecipazione paritaria di Mosca e Kiev. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo.

“Sergey Lavrov ha espresso la sua gratitudine ai partner cinesi per una posizione equilibrata sulla soluzione della crisi ucraina, ha accolto con favore la proposta del presidente cinese Xi Jinping di organizzare una conferenza di pace a condizione di una partecipazione paritaria di Russia e Ucraina, tenendo conto dei legittimi interessi di sicurezza di Mosca e la realtà attuale”, ha affermato il ministero in una nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.