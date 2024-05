Ucraina: Mosca, ‘attacco a Belgorod compiuto con armi della Nato’

MeteoWeb

Mosca, 12 mag. (Adnkronos) – L’attacco di Kiev a Belgorod è stato effettuato utilizzando armi della Nato. Lo sostiene la Missione Permanente della Federazione Russa presso l’Osce, a cui Mosca chiede di condannare fermamente l’attacco.

Non dovrebbero esserci doppi standard in seno all?Osce per quanto riguarda i crimini di guerra commessi da Kiev, ha dichiarato alla Tass la Missione Permanente della Federazione Russa.

