Ucraina: Schlein, ‘armi contro Russia? Non siamo d’accordo’**

MeteoWeb

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Ho visto le dichiarazioni di Macron e non dimentichiamo che aveva anche detto di inviare addirittura truppe europee. Noi non siamo d’accordo. Noi siamo per evitare un’escalation che porti all’ingresso diretto dell’Europa in guerra contro la Russia. Piuttosto il tema è come evitiamo l’escalation. Il Pd ha sempre sostenuto l’Ucraina ma insieme serve un ruolo politico e diplomatico dell’Europa”. Così Elly Schlein a Tagadà su La7.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.