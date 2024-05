Ucraina: Tarquinio, ‘sciogliere Nato, va costruita alleanza nuova’

MeteoWeb

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Ancora decine e decine di morti civili a Gaza, e nessuno si azzardi più a chiamarli ‘danni collaterali’. Usa e Ue fermino la guerra all?umanità di Netanyahu. O sciolgano l’alleanza con lui. La stessa cosa che dico per la guerra d?Europa. Se le alleanze non servono la pace e da difensive diventano offensive vanno sciolte. Sciogliamo la Nato. Non si può fare in un giorno, ma va fatto. Va costruita un?alleanza nuova e tra pari tra Europa e America”. Così Marco Tarquinio, candidato alle europee con il Pd.

