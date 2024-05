Ue: Liuzzo, ‘Premio Guido Carli a 12 tessitori di speranza’

MeteoWeb

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Ieri è stata la Giornata dell?Europa e celebrare oggi i 15 anni del Premio Guido Carli significa tenere vivo quel sogno di pace e speranza che mosse i primi passi nel 1950 con la storica dichiarazione Schuman. Un cammino indicato anche da Carli, statista illuminato che fu Governatore della Banca d?Italia, tra i firmatari del Trattato di Maastricht e per me nonno amorevole”. Lo ha detto Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli nel discorso di apertura della XV edizione del Premio Carli, quest?anno assegnato a: Pierfrancesco Vago ? Presidente Esecutivo di MSC Cruises; Teo Luzi ? Comandante generale dell?Arma dei Carabinieri; Luisa Ranieri ? Attrice; Fausto Puglisi ? Direttore creativo del brand Roberto Cavalli; Francesco e Rossella Cerea ? General manager del Gruppo Da Vittorio; Claudio Domenicali ? Amministratore Delegato di Ducati; Antonella, Cristina ed Elisabetta Nonino ? Consigliere delegateNonino; Simone Marchetti ? Direttore di Vanity Fair per le edizioni di Italia, Francia e Spagna; Paolo Barletta ? Ceo & Founder di Arsenale SpA; Nico Acampora (Premio all?Inclusione attraverso il lavoro) ? Fondatore di PizzAut; Ferzan Özpetek (Premio speciale) ? Regista, attore, produttore, scrittore, sceneggiatore; 12. Claudio Baglioni (Premio alla carriera) ? Cantautore e musicista.

“Carli credeva in un?Europa culla di crescita, solidarietà e benessere. Che potesse aiutare l?Italia a diventare dimora del merito, dei giovani e delle energie vitali. In questi tre lustri centinaia di persone hanno fatto memoria della sua lezione insieme alla Fondazione che mi onoro di presiedere. Il Premio è rimasto fedele a sé stesso e ai valori che difende. Ma è anche al passo con i tempi. Ha abbracciato, oltre all?economia, le istituzioni e l?impresa, anche il cinema, la moda, la musica. Tutto ciò che del nostro Paese incanta il mondo. E sempre di più valorizza l?impegno sociale e l?inclusione attraverso il lavoro, perché nessuno sia lasciato indietro. Stasera il percorso tocca il suo apice. A chi ha camminato al mio fianco con coraggio e lealtà, all?illustre giuria e ai 12 premiati va tutta la mia riconoscenza. Noi continueremo a valorizzare i tessitori di speranza che ci emozionano con il loro talento: donne e uomini che sanno regalare all?Italia e all?Europa le radici e le ali?.

