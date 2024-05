Ungheria: Bonelli e Fratoianni, ‘scarcerazione Salis bella notizia, continua impegno’

MeteoWeb

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Oggi Ilaria Salis è finalmente uscita dal carcere di Budapest dove si trovava rinchiusa da oltre 15 mesi per raggiungere la casa dove continuerà la detenzione ai domiciliari. Una bella notizia e un primo importante risultato della mobilitazione che si è sviluppata attorno al suo caso grazie alla tenacia e alla determinazione della famiglia e di tutti coloro che invece di stare in silenzio si sono battuti e continueranno a farlo per i diritti di Ilaria e di tutti noi”. Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni dell?Alleanza Verdi Sinistra.

“Siamo felici e ancora più convinti della nostra scelta di candidare Ilaria nelle nostre liste – rivendicano – che ha dato un ulteriore contributo a questa battaglia per i diritti e la democrazia. Ora però l’impegno di tutti noi non è finito, dopo questa prima vittoria, così importante per lei e per tutti, vogliamo riportarla in Italia e poi a Bruxelles come Parlamentare europea, perché possa portare avanti il suo impegno sulla tutela dei diritti umani”.

