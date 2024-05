MeteoWeb

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Il governo italiano segue tutti i detenuti italiani all’estero. Siamo intervenuti sulle condizioni di detenzione di Ilaria Salis così come abbiamo riportato a casa Chico Forti. Noi abbiamo seguito tanti italiani senza guardare al colore politico vedi Patrick Zaki che se non fosse stato per il governo sarebbe ancora in Egitto”. Così Antonio Tajani a Diritto e Rovescio su Rete4.

